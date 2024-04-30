والي أمن مراكش يعطي انطلاقة العمل بأسطول سيارات مجهزة للشرطة العلمية

2024-04-30 / 20:26
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أعطى والي أمن مراكش ، اليوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري ، انطلاقة العمل بالسيارات الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة فرق الشرطة العلمية ومسرح الجريمة.

وتعد هذه البادرة، انطلاقة أقوى وأمتن للوحدات القطاعية للشرطة العلمية ومسرح الجريمة بالمناطق الأمنية بمراكش، من خلال تزويدها بسيارات خاصة ، حديثة الطراز، مجهزة ، من شأنها أن تمكن هذه الفرق المتخصصة من الإسهام في الارتقاء بمهام الشرطة العلمية وضبط مسرح الجريمة وتحقيق السرعة والفعالية في ميدان المعاينات وضبط آليات الكشف السريع عن معالم الجريمة وتوفير الدليل العلمي لصالح العدالة الجنائية، والبحث عن المجرمين وتشخيص الجناة وتوفير الدعم للمحققين والانخراط المكثف في تقوية الهياكل الأمنية الميدانية بالشارع العام.

كما تندرج هذه المبادرة أيضا في إطار تعزيز أسطول المصلحة الولائية للشرطة القضائية ضمن المخطط المديري الرامي إلى تحديث الوسائل اللوجستيكية ومعدات عمل مصالح الأمن الوطني على المستوى الجهوي.

2024-04-30 / 20:26
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‫2 تعليقات

  2. المزيد من التقدم والازدهار للامن الوطني وكل الشكر والاحترم والتقدير لهم وطبعا النصر ودوام الصحة للقائد الاعلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله وايده

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