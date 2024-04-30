اعتقال مستشار وزير في عهد حكومة العثماني بتهمة ” النصب والاحتيال “

علمت ” هبة بريس ” عن توقيف مسؤول جماعي بإقليم تطوان ، يشغل استاذ جماعي ، ومستشار سابق لوزير في حكومة العثماني، اليوم الثلاثاء بمطار الرباط – سلا شرطة مطار الرباط-سلا ، على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه بسب شكاية تتهم بـ”النصب والاحتيال”.

وتم إيقاف المعني بالأمر على خلفية قضية “نصب واحتيال” تتعلق بطلبه 30 مليون سنتيم مقابل وساطته في نيل شخص آخر وظيفة عندما كان مستشارا لوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني.

وكان المعني بالأمر ملاحقا بمذكرة بحث صدرت في حقه إثر وضع شكوى ضده من طرف مسؤول جماعي آخر ، يتهمه بقبض 30 مليونا سنتيم من أجل التوسط لفرد من عائلته لنيل وظيفة بإحدى الوزرات التي كان يشغل فيها مهمة مستشار وزير .

وكان صاحب الشكاية قد ادعى أنه “تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به”. معتبرا أن “الشخص موضوع التهمة “قام بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بالوزارة التي كان مكلفا بها بمهمة من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة”.

وكان المستشار السابق الموقوف ، قد اتهمه أستاذ جامعي سبق أن درسه بالجامعة بالاستيلاء على بحثه عن طريق النسخ واللصق وضمه إلى أطروحته والتي على إثرها شهادة الدكتوراه.