برنامج أوراش يجر لفتيت للمساءلة

هبة بريس _ الرباط

قارب حسن أومربيط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، عدم توصل الجمعيات المكلفة ببرنامج أوراش بمنحة التأطير

ويرى البرلماني المذكور ان هذه الجمعيات ساهمت بمجهودات جبارة في برنامج أوراش، وتحسين الخدمات الاجتماعية، عبر تأطير المواطنات والمواطنين وإنجاز وترميم تجهيزات البنية التحتية، وكل المصالح ذات المنفعة العمومية، خصوصا في المجالات القروية النائية

وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية ، في السؤال الكتابي ،عن ” الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة المعنية لصرف منحة التأطير لفائدة الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش؟، موضحا أن “هذه الجمعيات لم تتوصل بمنحة التأطير المُخصصة لها منذ شهر غشت من السنة الماضية، وهو الأمر الذي يُسيء إلى برنامج أوراش، ويهدد بالحد من انخراط التنظيمات الجمعوية المسؤولة في المبادرات التنموية الحكومية”.

واشار أومربيط، إلى أن “تنفيذ مشروع الجمعيات وتنزيل الأنشطة والفعاليات التي التزمت بها سابقا، يهدده الإخفاق والفشل، بعدما أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها مع المواطنات والمواطنين، وليست لها الإمكانيات المالية الضرورية لأداء تعويضات المتدخلين في الأنشطة التي نظمتها”.