17 قت.يلا و2894 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2894 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 2120 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و969 مخالفة، وإنجاز 7533 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و436 غرامة صلحية.

وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و654 ألف و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4546 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7533 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 256 مركبة.