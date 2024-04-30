أمن مطار الرباط يوقف نائب جماعة تطوان بسبب تهم وساطة التوظيف

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

اعتقلت سلطات مطار الرباط صباح اليوم نائب رئيس حضرية تطوان على خلفية التهم الموجهة إليه عندما كان يشغل منصب ديوان وزير سابق.

“أنس اليملاحي” الأستاذ الجامعي بكلية الآداب بتطوان والنائب الحالي لرئيس الجماعة كان قد قدم إستقالته من حزب الوردة بعدما تفجرت فضيحة الوساطة التي كان يدعيها بأحد الوزراء السابقين موهما ضحاياه بأنه يستطيع توظيفهم مقابل مبالغ مالية مهمة، تقدم أصحابها بعدد من الشكايات بعدما إستنفذوا جميع المحاولات الودية بهدف إرجاعها، إذ قرروا بعد ذلك اللجوء إلى القضاء ليكون الفيصل في النازلة.

هذا ولم تحدد إلى حدود الساعة الوجهة التي كان سيقصدها “أنس اليملاحي” وهل كان يحاول الفرار إلى خارج الوطن أم في رحلة سياحية محدودة.