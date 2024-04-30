عمور: مداخيل الصناعة التقليدية تجاوزت 11 مليار درهم

2024-04-30 / 16:43
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هبة بريس – الرباط

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن مداخيل مبيعات الصناعة التقليدية من العملة الصعبة تجاوزت للمرة الاولى 11 مليار درهم بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الانتعاشة التي تعرفها الصناعة التقليدية رفعت من جاذبية القطاع لدى الشباب ورفعت الاقبال على التسجيل بمراكز التكوين المهني، والتي انتقلت من 12 الف مسجل الى 16 الف خلال سنة 2023.

وأضافت الوزيرة، أن مردودية الصانع التقليدي في المدن ارتفعت ب2% بين سنة 2018 و 2022، وارتفعت بنسبة 16% في المجال القروي، مشيرة الى أهمية المجلس الوطني للصناعة التقليدية والذي سيترأس رئيس الحكومة أول مجلس له قريبا.

2024-04-30 / 16:43
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