وزيرة السياحة: هدفنا بلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030

هبة بريس – الرباط

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن وضع خارطة طريق جديدة للسياحة 2023/2026 ، لبلوغ 26 مليون سائح في افق 2030.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تم تخصيص 6.1 مليار درهم لتنزيل أهداف هذه الخارطة.

وتتمثل أهداف الخارطة، تضيف الوزيرة، في بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، وخلق 200 الف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.