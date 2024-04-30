ريم فكري: “قلبي تفرتت ماشي غي تهرس.. ولقيت غي عائلتي فجنبي”

هبة بريس – فن

في أول خروج لها، علقت الفنانة ريم فكري، على الظروف الأخيرة التي مرت منها، بسبب مقتل زوجها والخرجات الإعلامية لعائلته ضدها.

وفي تدوينة مطولة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، قالت ريم فكري: “معروف أن الناس ديما كينقاسمو على جوج .. جهة معاك وجهة ضدك جهة باغا ليك الخير وجهة باغا غا تشفا. انا رجعت لور وبقیت غي كاتفرج.. أولا تعلمت أن عمرك تجاوب منين تكون معصب او حزين بزاف، ثانيا ربي كيبليك بشي موصيبة الا وأنه عارفك راك قاد عليها، اختيار العائلة قبل الرجل لي غاتكملي معاه حياتك، الصمت هو سلاح قوي وليس ضعف أول مرا غانعرف شناهو الصبر و انك تشوف بنادم كياكل ليك فلحمك و نتا صابر و الصبر فيه حكمة كبيرة”.

وأضافت: “الضعف كيتحول القوة من بعد، والمشاكل او المصائب كيخليوك تلجأ الى الله و تآمن بأن كلشي كيوقع لينا من موراه درس و حكمة. وفالاخير لقيت غي عائلتي وشوية ديال الصحاب لي ما توقعتش واوقفو معايا فجنبي واخا الصراحة راه تا حد ماكان غايحس بیا اصلا.. حيث المزود تخبطت بیه بوحدي والصراحة تا اغلبية المغاربة لي قالو كلمة زوينة فحقي ودافعو على الحق شكرا ليكم. ماعمري فحياتي غانبقا نتيق اي حاجة كاتقال ف السوشل میدیا تا من عند هادوك لي بالنسبة ليا كانو مصادر موثوقة الحقيقة كيعرفها غي الله و المعني بالامر”.

واسترسلت ريم تدوينتها قائلة: ” ماشي ساهل نرجع كيف كنت ولكن غانرجع حسن من كيف كنت انشاء الله، درت une thérapie صليت بزاف دعيت الله بزاف باش إفرجها عليا و إعطيني الصبر والثبات. جاوني الضرابي من كل جهة و مع دالك بقيت شادة فراسي، يمكن كون كان شي حد خور كون تصطا. الحياة قصيرة وما بقيت بغيت نضيع تا شي وقت ولواحد ماكدي معاه والو حليت عيني على بزاف ديال الحوايج والحمد لله على كلشي أنا راضية بحكم الله و تايقة فالقضاء إياخد الحق والمحكمة الالاهية لا يعلا عليها هي أحسن من كلشي”.

وتابعت: “كل واحد كيعرف كفاش إعبر على داكشي لي كيحس بيه. انا مکنعرفش نهضر بزاف كلشي كنكتبو… في الاخير عارفة ان الحياة تستمر والحمد لله على نعمة النسيان. وعارفة أن الوالدین مضرورین ومحروقين أكثر. لكن كانسول راسي سؤال واحد لي مزال مالقيتش ليه الجواب لي هو علاش؟ علاش العائلة تهجمات علية ومرحمونيش.. عمرني اديتهم أو قللت عليهم الاحترام و تا دابا مغايسمعوش مني كلمة ديال العيب حيت كيبقاو والدين و الى كان داكشي لي دارو برد عليهم شوية الحرقة ديال ولدهم فماشي مشكل.. صرتها وكمتها فقلبي.. وإحتراما لداك السيد لي مشا عند الله، ماعنديش الحق نهضر نيابتا عنه او حتى ندافع على راسي حيت هو مكاينش باش تاهو إدافع على راسو كلشي فيد القضاء و أنا براسي معارفاش كثر منكم و ماتيقوش أي حاجة حيت التحقيق غادي فالسرية التامة وإكون دار لي دار، إكون انسان خايب أو مزيان. ماکيستاهلش داكشي لي طرا ليه ونقدر نأكد ليكم أنه كان رجل طيب و کدير الخير بزاف”.

وختمت ريم تدوينتها بالقول: “كنبقى بنادم وقلبي هشيش وقلبي تفرتت ماشي غي تهرس ولكن واخا هاكاك غانوض ونجمع دوك الفراتت ونبدا بيهم صفحة جديدة إنشاء لله. خاصني نوض نخدم و نرجع بشوية بشوية، حيت تا واحد ماغايجي إدق علية اقولية شنو خاصك”.