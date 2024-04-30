البيضاء.. مصرع شخصين في حادث سير خطير أمام ملعب العربي الزاولي +”فيديو”

2024-04-30 / 13:37
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لقي شخصين مصرعهما، في حادث سير خطير، مساء أمس الاثنين، أمام ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء

وتعود تفاصيل الحادث، الى اصطدام سيارة كانت قادمة بسرعة جنونية بشابة كانت على متن دراجة نارية وطفل آخر كان فوق الرصيف، متسببة في وفاة الاثنين على الفور.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثتي الهالكين الى مستودع الأموات، ونقل سائق السيارة لتلقي العلاجات اللازمة قبل التحقيق معه وتقديمه للعدالة.

2024-04-30 / 13:37
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