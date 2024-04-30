رباب ازماني تكشف معاناتها مع “سحر التفريق”

2024-04-30 / 12:49
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هبة بريس – فن

كشفت المؤثرة رباب ازماني، عن معاناتها مع سحر التفريق طيلة السنوات الأخيرة.

وذكرت ازماني في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام” أنها تعاني من سحر التفريق لمدة8 سنوات، مشيرة الى أنها حاولت التخلص منه بالرقية الشرعية وبكافة الطرق الأخرى دون جدوى.

وأضافت زوجة الفنان فريد غنام، أن “سحر التفريق” تسبب لها في مضاعفات صحية خطيرة “تساقط الشعر” وحالات من الهلع، مشيرة الى أن ايمانها قوي ولديها أمل في تخلصها من هذه المعاناة.

2024-04-30 / 12:49
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