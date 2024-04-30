بحضور الجازولي ومزور… توقيع اتفاقية لخلق 1500 منصب شغل

هبة بريس – اقتصاد

أشرف كل من جاك بومرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Inetum، الرائدة الأوروبية في خدمات التكنولوجيا الرقمية، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهم مشروع توسيع نشاطات مجموعة Inetum في عدة مدن مغربية بهدف خلق 1500 فرصة عمل بحلول عام 2027 بقيمة استثمار متوقعة تزيد عن 50 مليون درهم مغربي (5 ملايين يورو).

و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مجموعة Inetum والحكومة المغربية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من بينها دعم التحول الرقمي للمغرب من خلال الاستثمار في تكنولوجيات متقدمة وتطوير خدمات مبتكرة وخلق فرص عمل مؤهلة ذات قيمة مضافة عالية.

و ولجت Inetum المغرب سنة 2003 حيث تواكب الشركات في تحولها الرقمي، وتقدم حلولًا شاملة، تضم التصميم والتنفيذ والصيانة. وقد تم افتتاح FabLab لـ Inetum في 2021 في الدار البيضاء، لمساعدة زبنائها على الابتكار والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويهدف الاستثمار في تعزيز خدمة nearshoreالمقدمة للزبناء من خلال تحسين معدل الاستثمار / الكفاءة، وتسريع تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع القطاعات. كما يهدف إلى دعم النمو المحلي لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا للتنمية الاقتصادية بالمملكة. ستسمح هذه المبادرة لـ Inetum بتطوير خدمات القرب لزبنائها بشكل أكبر. توفر Inetum حاليًا 800 فرصة عمل في المغرب وتعمل على إطلاق مشروع توظيف ضخم وشامل يهدف إنشاء 1500 فرصة عمل بحلول عام 2027 للمهندسين وخريجي المدارس الكبرى للإدارة في منطقة الدار البيضاء ومناطق أخرى في مرحلة الدراسة.

من جانبها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن”هذه الشراكة التي تجمع بين شركة ‘Inetum’ والمملكة المغربية بهدف خلق 1500 فرصة عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب المغاربة في مختلف الجهات، تأتي انسجاماً مع الدينامية التي يشهدها قطاع ترحيل الخدمات ببلادنا، وتؤكد على جاذبية وجهة المملكة المغربية لدى المستثمرين في المجال الرقمي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة، والمواكبة المستمرة من قبل الحكومة، والبنيات التحتية المتطورة ببلادنا.”