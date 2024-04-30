“الطاس” ترفض إلغاء خسارة اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب

هبة بريس

رفضت المحكمة الرياضية “الطاس”، يومه الثلاثاء، طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ورفضت الطاس، الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري وفريق اتحاد العاصمة، والمتعلق بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف للاتحاد الافريقي لكرة القدم، القاضي بخسارة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة ذهاب نصف النهائي من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أمام فريق نهضة بركان.

هذا وكان الكاف قد قرر، الأربعاء الماضي، اعتبار اتحاد العاصمة منهزما بثلاثية نظيفة ذهاب، قبل أن يتكرر الأمر ذاته إيابا بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة ببركان احتجاجا على لعب الفريق المغربي خريطة المغرب كاملة على قميصه.