فنانة مصرية معتزلة تعلن مقاضاة داعية اتهمها بـ”الزنا”

هبة بريس – متابعة

تقدمت الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ببلاغ للنائب العام ضد الداعية المصري محمد أبو بكر تتهمه فيه بالسب والقذف ورميها بالزنا، ورمي زوجها بالدياثة خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على فيسبوك.

وقال عبدالله عوض محامي ميار الببلاوي في البلاغ، إن الشيخ محمد أبو بكر، نشر دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة.

وأشار المحامي إلى أن ما قام به الشيخ محمد أبو بكر تسبب في ضرر نفسي لها ولابنها، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من وراء نسبة مشاهدات تدرّ عليه عائدًا ماديًًا.

وأضاف محامي ميار الببلاوي: “الشيخ محمد أبو بكر يعلم ويدرك ما يفعله من سب وقذف لسيدة متزوجة، واصفًا إياها بالزانية، وزوجها بالديوث، وقد استطال في حديثه لشرف وسمعة الفنانة ميار الببلاوي”.