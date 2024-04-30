فنانة مصرية معتزلة تعلن مقاضاة داعية اتهمها بـ”الزنا”
هبة بريس – متابعة
تقدمت الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ببلاغ للنائب العام ضد الداعية المصري محمد أبو بكر تتهمه فيه بالسب والقذف ورميها بالزنا، ورمي زوجها بالدياثة خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على فيسبوك.
وقال عبدالله عوض محامي ميار الببلاوي في البلاغ، إن الشيخ محمد أبو بكر، نشر دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة.
وأشار المحامي إلى أن ما قام به الشيخ محمد أبو بكر تسبب في ضرر نفسي لها ولابنها، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من وراء نسبة مشاهدات تدرّ عليه عائدًا ماديًًا.
وأضاف محامي ميار الببلاوي: “الشيخ محمد أبو بكر يعلم ويدرك ما يفعله من سب وقذف لسيدة متزوجة، واصفًا إياها بالزانية، وزوجها بالديوث، وقد استطال في حديثه لشرف وسمعة الفنانة ميار الببلاوي”.
4 تعليقات
رجعوا للفيديو ديال الداعية
را كيتكلم على أنها بعدما طلقات 3 المرات
جابت واحد وتافقات معاه باش يتزوج بيها ويطلقها باش ترجع لزوجها الأول
وشوفوا أش كيقول الشرع فهادشي
بحكم انها مسلمة قالت تطلقت من نفس الشخص 11 مرة، و هذه الصيغة لا توجد في الاسلام
هم زواجو ميثاق غليظ أقصى مدة الاطلاق 3مرات ثم إذا تزوجت بعدها فممكن ان تتطلب و تعود لزوجها
اما ان جاء زوجها بمايسموه الفنانين بمحلل فهذا حرام شرعا و الذي يفعل هذا يسمى الغير الشرعي.
Saraha rah makdebch wellahila
بالفعل زوجها غير في المستوى المطلوب