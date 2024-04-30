مورو في الصين لبحث استقطاب استثمارات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

هبة بريس – مكتب طنجة

أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على الأهمية القصوى لصناعة السيارات. والتزام مجلس الجهة الدائرم بغرض النهوض بالتنمية الصناعية وذلك خلال مشاركته في المعرض الدولي للسيارات Auto China 2024 الذي احتضنته بكين عاصمة جمهورية الصين .

وعقد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعات مع فاعلين كبار يمثلون شركات مثل: CRBCو SunYes, APGو Chinaust وLingyun، حيث عبر مورو عن التزامه لاستكشاف فرص جديدة للشراكة لتحفيز التنمية الاقتصادية بالجهة.

كما التقى عمر مورو مع الرؤساء والمدراء العامين لكبريات الشركات الصينية، والتي انصبّت على التخطيط لتوسيع المشاريع الصينية الكبرى بالمغرب، خاصة مع شركة “APG”، المتخصصة في أنظمة كوابح السيارات، برقم معاملات يصل إلى 3,5مليار دولار أمريكي وشركة” SunYes” المتخصصة في إنتاج الالكتروليتات المتعلقة بقطاع بطاريات السيارات ، برقم معاملات يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى شركة” Lingyun”، المتخصصة في إنتاج الأجزاء الحديدية والبلاستيكية، برقم معاملات يصل إلى 2,38 مليار دولار أمريكي. وشركة” Chinaust”، المتخصصة في الأنابيب برقم معاملات يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي.

وقد عبرت هذه الشركات عن رغبتها في الاستثمار في مدينة محمد السادس طنجة-تيك، من أجل تصدير إنتاجها إلى أوروبا، مع ما ستحدثه هذه الاستثمارات من قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية بالجهة.

كما عقد السيد عمر مورو، بحضور المدير العام لشركة تهيئة طنجة-تيك، اجتماعا مع المدير العام ونائب الرئيس لشركة CRBC، الرائدة من بين الأربع شركات عمومية بالصين التي تمتد نشاطاتها في قطاع البناء في جميع أنحاء العالم، بأزيد من 50 فرعا في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا؛ برقم معاملات يصل إلى 5مليار دولار أمريكي.

وقد كان الاجتماع مع شركة CRBC، وهي شركة مساهمة في “شركة تهيئة طنجة—تيك” ، فرصة لمناقشة برنامجها التوقعي لسنتي 2024-2025، والتأكيد على الالتزام وبذل الجهود من طرف هذا الشريك الصيني لتشجيع الشركات الصناعية للاستثمار في مدينة محمد السادس طنجة-تيك.

هذه اللقاءات والاجتماعات الاستراتيجية تؤكد على التزام رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على دعم المشاريع الاستثمارية للشركات في مدينة محمد السادس طنجة-تيك، ونسج شراكات مستدامة، لفتح آفاق اقتصادية وتجارية واعدة تستفيد منها الجهة وساكنتها، والدفع بتطوير أداء “شركة تهيئةطنج-تيك” في الصين، وتعزيز تموقعها على الساحة الدولية.