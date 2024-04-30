الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف “مخمور” عرض مواطنين للخطر

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، مساء يوم الاثنين 29 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على إحداث حالة من الفوضى وتهديد المواطنين باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بحي “بن صفار” بمدينة صفرو، قبل أن تتدخل دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه رفض الامتثال وواجه العناصر الأمنية باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.