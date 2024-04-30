بريطانيا.. رجل يهاجم أشخاصا بـ”سيف” قرب محطة قطار

هبة بريس – وكالات

ألقت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، القبض على رجل يحمل سيفًا، بعدما هاجم أشخاصًا بالقرب من محطة قطار شمال شرقي لندن.

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن المشتبه فيه يبلغ من العمر 36 عامًا، وتم توقيفه في مكان الحادث وهو رهن الاحتجاز.

وكشف البيان، أيضًا، أن المشتبه فيه “هاجم أفرادًا عاديين واثنين من رجال الشرطة”.

وأوضحت السلطات أنها ستفصح عن المزيد من المعلومات لاحقًا.

وذكرت الشرطة أنها “لا تعتقد أن هناك أيَّ تهديد مستمر للمجتمع”، وأنها لا تبحث عن المزيد من المشتبه فيهم، معتبرة أن الحادث “لا يبدو أن له صلةً بالإرهاب”.

من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “أتلقى معلوماتٍ منتظمةً عن الحادث الذي وقع في محطة هينو هذا الصباح. أفكاري مع كل المتضررين”.