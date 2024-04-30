مستجدات ملعب طنجة.. الأشغال الكبرى بالمدرجات تشرف على نهايتها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن ملعب طنجة الكبير سيكون أولى الملاعب الجاهزة التي سيتم تسليمها بعد أن تم تقريبا الانتهاء من مرحلة الأشغال الكبرى الخاصة بتشييد مدرجات إضافية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للملعب.

و حسب معطيات خاصة، فقد شارفت أشغال بناء مدرجات إضافية مكان حلبة الملعب القديمة على الانتهاء حيث تم تركيب أغلب المدرجات على الحاملات التي تم إنشاؤها باعتماد الخرسانة المسلحة.

و تمت إضافة المدرجات المعدة سلفا في شركات خاصة فوق الحاملات، ما عدا في الركن الجانبي بالجهة الغربية التي لا يتعدى طولها العشرة أمتار، حيث و لأسباب تقنية صرفة سيتم تركيبها في مرحلة مقبلة بعد الانتهاء الكلي من إزالة سقف الملعب القديم.

موازاة مع ذلك، تباشر فرق تقنية خاصة عملية إزالة السقف المعدني الذي كان يغطي المنصة الشرفية و جانبيها، حيث تم تفكيك أغلب أجزائه و قد وصلت نسبة تفكيكه إلى حوالي 90 في المئة، حيث تمت العملية في ظروف سلسلة رغم أن العملية في العادة تكون معقدة و تتطلب مدة زمنية أطول و تقنيات خاصة.

هذا و بعد انتهاء عملية إزالة السقف القديم، ستباشر شركة خاصة عملية تركيب السقف العصري الحديث الذي تم اختياره ليكون في كامل الملعب، في نفس الوقت، مع استكمال باقي الروتوشات المتعلقة بتغليف الملعب من الخارج ليكون في أبهى حلة.

هذا و ستنتهي الأشغال الكبرى في ملعب طنجة وفق ما أعلن مسبقا مع نهاية السنة الجارية و سيتم تسليمه في الغالب أواخر شهر يناير أو بداية فبراير، و سيكون جاهزا لاحتضان منافسات الكاف و الفيفا بعدما تقرر أن تكون الإصلاحات دفعة واحدة ليستجيب لمعايير الفيفا، عكس ملعبي مراكش و أكادير اللذان سيكون إصلاحهما على مرحلتين، الأولى قبل الكان و الثانية بعده مباشرة.