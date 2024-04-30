Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية

2024-04-30 / 10:38
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هبة بريس – وكالات

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود يوم 9 ماي الجاري والعنصرة يوم 19 من الشهر ذاته، بسبب ما وصفه بـ “المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي”.

وقال الوزير في كتاب رسمي، “إن استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي”، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب “الحفاظ على يقظة كبيرة” أمام أماكن العبادة المسيحية، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف دارمانين أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني “ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم” بدعم من الجنود.

وكانت فرنسا رفعت مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية “فيجيبيرات” Vigipirate إلى أعلى مستوى بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

2024-04-30 / 10:38
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