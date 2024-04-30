صفرو.. درك المنزل يطيح بقا.تل تلميذة بـ”طعنة سكين”

2024-04-30 / 09:33
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هبة بريس – صفرو

علمت هبة بريس، أن عملية مشتركة بين الدرك الملكي والأمن الوطني بصفرو، مكنت من توقيه المشتبه فيه بقتل تلميذة بمدينة صفرو نهاية الأسبوع الماضي ” الجمعة ” .

وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن درك المنزل قام بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بأحد الدواوير بمنزل شقيقته، وتم تقديمه لأمن صفرو للقيام بالمتعين بالتهم المنسوبة إليه ريثما تتم إحالته على القضاء .

يذكر أن مدينة صفرو والمناطق المجاورة لها، عرفت منذ الجمعة الماضي حالة استنفار قصوى، بحثا عن المشتبه فيه بتعريض 3 تلميذات للسرقة المقرونة بالضرب والجرح على مستوى حي بودرهم بصفرو.

2024-04-30 / 09:33
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‫2 تعليقات

  1. نطالب السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام ثم الإعدام حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجرائم البشعة.

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