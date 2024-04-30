طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2024-04-30 / 09:09
3

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار ضعيفة محليا فوق مناطق كل من الريف والسايس ووالماس والسهول الممتدة شمال الجديدة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا، وذلك خلال الليل والصباح.

كما يرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تناثر غبار بالمنطقة الشرقية وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين ناقص 1 و4 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والريف والهضاب العليا، وما بين 10 و17 درجة بالقرب من السواحل وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ستكون ما بين 4 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين رأس سيم وطرفاية، وهائجا جنوب طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.

2024-04-30 / 09:09
3

مقالات ذات صلة

انتخاب خبير مغربي رئيس اللجنة العلمية للأمن السيبراني الأفريقي

2024-04-30 / 13:23

نشرة انذارية: أمطار رعدية قوية غدا الأربعاء بعدد من…

2024-04-30 / 13:21

البحرية الملكية تنقذ 81 “حراكا” بسواحل الداخلة

2024-04-30 / 10:54

مهنيو النقل بميناء البيضاء يرفضون الزامهم باستعمال باب واحد…

2024-04-30 / 00:04

السكوري ..المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي

2024-04-29 / 23:38

حكم جديد في حق البرلماني السابق محمد الحيداوي بأسفي…

2024-04-29 / 23:11

تنظيم “حوار العلم والسياسات” حول موضوع “الزراعة المحافظة ومقاومة…

2024-04-29 / 22:40

فاس..”مذكرة بحث”في حق مدير ثانوية تحرش بتلميذة بعين الشقف

2024-04-29 / 22:12

عمور ..الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة

2024-04-29 / 20:57

صديقي: استيراد اللحوم الحمراء “إجراء استثنائي وظرفي”

2024-04-29 / 19:42

‫3 تعليقات

  2. في هذآ الشهر أبريل الأشجار المثمرة والخضروات والفواكه الموسمية جد ماسة إلى نزول المطر .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى