طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار ضعيفة محليا فوق مناطق كل من الريف والسايس ووالماس والسهول الممتدة شمال الجديدة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا، وذلك خلال الليل والصباح.

كما يرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تناثر غبار بالمنطقة الشرقية وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين ناقص 1 و4 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والريف والهضاب العليا، وما بين 10 و17 درجة بالقرب من السواحل وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ستكون ما بين 4 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين رأس سيم وطرفاية، وهائجا جنوب طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.