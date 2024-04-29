فاس..”مذكرة بحث”في حق مدير ثانوية تحرش بتلميذة بعين الشقف

هبة بريس _ فاس

علمت ” هبة بريس ” أن مدير الثانوية التأهيلية ” التقدم بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب الذي ظهر في شريط فيديو وهو يقبل تلميذة ويلمس أطرافا حساسة من جسدها، ويعدها بالتدخل لفائدتها لدى الحارس العام لتجاوز إجراءات إدارية مرتبطة بالغياب عن حصة دراسية فر إلى وجهة مجهولة،

النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس دخلت على الخط حيث أعطى و كيل الملك أوامره لعناصر الدرك الملكي المكلفة بالأبحاث التمهيدية في هذه القضية بنشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المدير المذكور لاعتقاله وتقديمه للعدالة، مع قرار منعه من مغادرة التراب الوطني.

وتواصل مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب تحرياتها الميدانية من أجل توقيف المعني بالأمر حيث تم الإستماع إلى عدد من تلميذات

هذه المؤسسة التعليمية بحضور أولياء أمورهن، الى جانب التلميذة التي ظهرت في الفيديو الذي هز الرأي العام الوطني.

كما اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حقه ثلاثة عقوبات إدارية، في انتظار إحالة قضيته على أنظار المجلس التأديبي الذي سينعقد الأسبوع المقبل.