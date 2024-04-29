تعرف على موعد مواجهة نهضة بركان والزمالك بكأس الاتحاد الأفريقي

يتواجه فريقا الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب البطولة موسم 2018 – 2019 عقب فوزه في النهائي على نهضة بركان بالذات، في حين توج الأخير باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022.

ومن المرتقب أن تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب لقاء الإياب في ملعب القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية بعد تفوقه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في لقاء إياب الدور نصف النهائي الذي جمعهما أمس الأحد في غانا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع في القاهرة انتهت بالتعادل السلبي.

أما الفريق المغربي نهضة بركان فبلغ دور النهائي بعد أزمة كبيرة في مباراتيه ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وهي المعروفة بـ”أزمة الأقمصة”.