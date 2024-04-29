الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب ينادي بالزيادة في معاشات المتقاعدين

دعا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، مشددا على ضرورة إيلاء هذه الشريحة من المجتمع ما تستحق من عناية واهتمام.

جاء ذلك على لسان البرلمانية وسيلة الساحلي، اعضو الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.

وقالت الساحلي: “إننا في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نؤكد على أولوية العناية بشريحة المتقاعدين الذين يواجهون ضغوط الحياة المعيشية والظروف الصحية الصعبة بعد أن قدموا خدمات جليلة وأدوا الأمانة بكل إخلاص وتفان في خدمة الصالح العام، وذلك بالرفع من مستحقات المعاشات ليستفيدوا من الزيادات المقررة في الحوار الاجتماعي الحالي”.

وتابعت: “نسجل بارتياح وإيجابية، دينامية الحوار الاجتماعي الجاري والمستمر بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، ونعلق آمالا كبيرة على مخرجات جولاته خصوصا فيما يتعلق بالانتظارات الاجتماعية من رفع لمستوى الأجور في كلا القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى لها، بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم ويحفظ كرامة المواطن النشيط”.

وأضافت أن الجميع يترقب ما سيترتب عن هذا الحوار من إصلاح جذري وشمولي لصناديق التقاعد وضمان استدامتها، بما لا يكلف الأجراء فوق طاقة تحملهم من اقتطاعات أو تسقيف للمعاشات.

وخلصت الساحلي الى أن هذه الإصلاحات لن تكتمل بدون مأسسة وتقنين منظومة الإضراب والنظام النقابي وتحديثهما، وذلك تعزيزا للثقة في مناخ الأعمال وسيادة الأمن الاجتماعي والرفع من جاذبية الاستثمار.