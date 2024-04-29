فاس.. الحبس سنتين نافذة والغرامة لصاحب أغنية “شر كبي أتاي” و شريكه
هبة بريس _ فاس
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين ، بمؤاخذة صاحبا أغنية، “شر كبي أتاي”، وشريكه التي أثارت جدلا واسعا، بالحبس النافذ والغرامة.
وأدانت ذات الغرفة السالفة الذكر “الرابور يوسف 45 ” ، وشريكه في الأغنية، بالحبس النافذ سنتين لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 500 درهم، مع حذف شريط الفيديو من منصة “يوتيب”.
وكانت النيابة العامة قد تابعت صاحبي أغنية “شر كبي أتاي” بـتحريض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، و التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك.
وجاء توقيف المغنيان بعد شكايات تقدمت بها جمعيات حقوقية ضد المعني بالأمر ومشاركه الآخر في أداء “الدويتو” المذكور، متهمة إياهما بالتحريض في أغنيتهما على الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات، وإخلال كلمات الأغنية بالحياء العام وإساءتها للمرأة.
11 تعليقات
يستحق إذ يسعى لافساد أخلاق الشباب
اللهم هذا إلا منكر وماذا تقولون للذين يريدون تغيير شرع الله أليسوا بخارقي الذين والحياء وخلق الفتنة وضرب الامة الاسلامية من داخل جذورها عيب وعار وحشومة ماشي 6اشهور ماشي عام هاذي تصفية حسابات وضرب الشباب وماذا تقولون عن المثلية العلانية واصحابها الذين يريدون تغير الطبيعة كما خلقها الله ام انها من صنع الغرب لايمكن محاسبة أهلها
بدأت استرجع ثقتي في القضاء بقدرته على مكافحة التغاهة والتافهين….أتمنى أن تطال يد العدالة أصحاب التفاهة على منصات التواصل
عار والف عار في بلد الحريات والمومسات في الشوارع والفيلاجات ….!؟باي حق جمعيات البغاء تتحكم في حرية التعبير والفن!!؟
مزيان كان خاصو اكثر
رسالة الى كل المغنيين الذي يطالبون بالفحش والمنكر ..
جميل جدا ان لايكون مثل هدا الافواه وسط الشعب وتنظيف المجتمع ونحافظ على مجتمع مغربي لكن اينكم من العديد من النساء صاحبات تيكتوك يسوقن سمعة خاطئة والدعاية وقلة الأدب والاخلاق أليس هم كدالك يستحقون سنتين سجنا
هاد شي اللي خاص يكون باش نقطعو مع هاد المسخ والوسخ فمن هب ودب أصبح رابوز ما شي رابور يطلق العنان لأغاني تخدش ااحياء، تفضل ها صماق اطاق تجفي البراق .
شكرا للجمعيات التي رفعت الشكوى بهذين اللذين يريدان نشر الفجور و الفسوق بين المسلمين
شرررررر هدا الجزاء ديال لمكلخيين
هما و و شي وزراء بلاصتهم وحدة