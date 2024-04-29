كساب :الصردي هاد العام زايد بألف درهم و اقل ثمن 5000 درهم لي بغا يعيد بالصردي

2024-04-29 / 15:47
0

2024-04-29 / 15:47
0

مقالات ذات صلة

ميارة: وقعنا مع حكومة أخنوش على اتفاق هام للشغيلة…

2024-04-29 / 18:09

من “الدرون” العسكرية للفلاحية.. المغرب يتجه لتصنيع الطائرات بدون…

2024-04-29 / 16:02

‪مهنيو النقل يحتجون بعد القرار العاملي القاضي باغلاق الباب…

2024-04-29 / 16:01

‪مهنيو النقل يحتجون بعد القرار العاملي القاضي باغلاق الباب…

2024-04-29 / 16:01

كساب من البروج : الى تلغى العيد الكساب مشا…

2024-04-29 / 15:48

اكبر ثور في المعرض الفلاحي الوزن ديالو اكثر من…

2024-04-29 / 15:47

كساب من بن كيل الى مكانش العيد نهزو البالى…

2024-04-29 / 15:46

أخنوش : اتفقنا على مجموعة من الإجراءات ستساهم في…

2024-04-29 / 15:11

أخنوش : اتفقنا على مجموعة من الإجراءات ستساهم في…

2024-04-29 / 15:11

أخنوش : اتفقنا على مجموعة من الإجراءات ستساهم في…

2024-04-29 / 15:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى