صديقي يربط ارتفاع أسعار اللحوم بالجفاف وغلاء الأعلاف

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الجفاف الغير مسبوق الذي تعيشه بلادنا خلال السنوات الأخيرة أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي والقطيع الوطني لا من حيث العدد أو المردودية.

وربط الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الإثنين، الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء، بارتفاع تكاليف انتاجها نتيجة تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ وارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت الى 70%.

ولضمان استقرار تموين الأسواق، يضيف الوزير، اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات من ضمنها دعم الاعلاف، فتح استيراد وتحفيزه عبر تعليق رسوم الاستيراد، وفتح أسواق جديدة..