أخنوش: اتفاق أبريل 2024 “حدث تاريخي ومكسب جديد”

2024-04-29 / 15:10
3

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث جلالة الملك نصره الله، على ضرورة الاهتمام بها قصد تحقيق التنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.

وسجل أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.

وأشار إلى أن الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات.

2024-04-29 / 15:10
3

مقالات ذات صلة

الملك محمد السادس يهنئ رئيس كوت ديفوار بعد تتويج منتخب بلاده بلقب الكان

مسؤول أوروبي ..الإصلاحات التي يقودها الملك تجعل من المملكة…

2024-04-29 / 22:35

الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب ينادي بالزيادة في معاشات…

2024-04-29 / 21:19

عمور ..الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة

2024-04-29 / 20:57

سابقة ..تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية ماذا وقع للاستقلاليين ؟؟

2024-04-29 / 20:27

بعد خسائرها الأفريقية… باريس تتجه لإعادة الثقة مع الرباط

2024-04-29 / 18:55

بتعليمات ملكية.. لوديي يتباحث مع رئيس اللجنة العسكرية لـ”الناتو”

2024-04-29 / 15:53

بوريطة يستقبل نظيره الغامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك

2024-04-29 / 15:42

نجاح النسخة الـ16 لمعرض الفلاحة.. صديقي لـ”هبة بريس”: “هدفنا…

2024-04-29 / 13:38

تخفيض الضريبة عن الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل…

2024-04-29 / 13:20

الحكومة توافق على زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين

2024-04-29 / 12:42

‫3 تعليقات

  3. كان سيكون حدثا تاريخيا لو لم يتم حرمان المتقاعدين من تحسين معاشاتهم مثل باقي خلق الله ، و لكن …..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى