افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمليمتر من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية:
إفران: 19
طنجة: 17
تاوريرت: 14
مكناس: 11
ميدلت: 10
سلا والقنيطرة: 8
الدار البيضاء وطنجة الميناء: 7
الناظور: 7
تازة: 6
الجديدة وفاس والمحمدية: 5
بني ملال والعرائش: 4
بن سليمان والدار البيضاء-الميناء والنواصر: 3
تيط مليل: 2
سيدي سليمان وآسفي ووجدة والصويرة-المطار وسطات: أقل من ملم.
3 تعليقات
الحمدلله على خيراته
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض