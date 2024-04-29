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افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-04-29 / 14:02
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمليمتر من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية:

إفران: 19

طنجة: 17

تاوريرت: 14

مكناس: 11

ميدلت: 10

سلا والقنيطرة: 8

الدار البيضاء وطنجة الميناء: 7

الناظور: 7

تازة: 6

الجديدة وفاس والمحمدية: 5

بني ملال والعرائش: 4

بن سليمان والدار البيضاء-الميناء والنواصر: 3

تيط مليل: 2

سيدي سليمان وآسفي ووجدة والصويرة-المطار وسطات: أقل من ملم.

2024-04-29 / 14:02
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‫3 تعليقات

  3. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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