نجاح النسخة الـ16 لمعرض الفلاحة.. صديقي لـ”هبة بريس”: “هدفنا ننتاقلو من حسن لأحسن”

2024-04-29 / 13:38
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هبة بريس – الرباط

أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، بنجاح النسخة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

وقال الوزير في حوار خص به هبة بريس “نعمل على تحسن المعرض سنة بعد أخرى، لأنه يعد مرآة للمنتوج والقطاع الفلاحي، كما يلعب دورا كبيرا فيما يخص السياسة الخارجية للبلاد والدبلوماسية الموازية”، لافتا الى حضور وزراء 22 بلد من افريقيا وأوربا، مع مشاركة عارضين من 70 دولة.

وسجل الوزير تحسنا في تنظيم المعرض وسهولة الولوج، عبر توسيع حوالي 15% من مساحة المعرض لضمان راحة الزوار والعارضين، مع أضافة أقطاب الرقمنة والتكنولوجيا والاهتمام بقطب المنتوجات المحلية.

كما تحدث الوزير، عن عزم الوزارة تمديد أيام فتح أبواب المعرض أمام الزوار مستقبلا، خاصة مع الإقبال الكبير للمواطنين على المعرض وعلى اقتناء منتوجات العارضين والمشاركين.

2024-04-29 / 13:38
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‫4 تعليقات

  1. أقول لوزير الفلاحة بعد 16 دورة لم تقدروا على تعبيد موقف السيارات ومكان شراء التذاكر إذا ذهبت للمعرض بلباس أبيض تعود للمنزل أحمر بسبب الأتربة المتصاعدة تحت أقدام الراجلين

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