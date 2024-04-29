تخفيض الضريبة عن الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات

2024-04-29 / 13:20
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هبة بريس

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الاثنين، عن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.

كما ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.

2024-04-29 / 13:20
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