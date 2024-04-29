سانشيز يعلن الاستمرار رئيسا للحكومة الإسبانية

هبة بريس – وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الاستمرار في منصبه “بقوة أكبر” بعد أيام من التفكير.

وكان سانشيز قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، أنه سيأخذ إجازة لمدة خمسة أيام للتفكير في الاستقالة أو البقاء في منصبه كرئيس للوزراء بعد أن بدأت المحكمة إجراءات أولية ضد زوجته بتهم الفساد.

وقال في خطاب متلفز: “قررت الاستمرار بقوة أكبر على رأس الحكومة الإسبانية”.

هذا وفتحت السلطات الاسبانية تحقيقا قضائيا في حق زوجة سانشيز بشبهة “الفساد” و”استغلال النفوذ”.