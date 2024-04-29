الحبس 5 أشهر لمتهمين بالاعتداء على “فتيات القرآن” بشيشاوة

2024-04-29 / 10:13
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هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، بإدانة شخصين اعتديا على فتيات كن يقرأن القرآن الكريم بأحد الخيام المعدة للمتضررين من “زلزال 8 شتنبر” بشيشاوة.

وحكمت المحكمة، على المتهمين بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، وذلك لإهانتهما المصحف الشريف وتعنيف فتيات يقرأن القرآن بشيشاوة.

هذا وكانت مصالح الدرك الملكي بمجاط، إقليم شيشاوة، قد باشرت تحرياتها بخصوص هذه النازلة بناء على توصلها بشكاية من أولياء بعض الفتيات المذكورات، وعلى إثر ذلك تم وضع المعتدين تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهما أمام ابتدائية إمنتانوت التي أدانتنما ابتدائيا.

2024-04-29 / 10:13
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‫2 تعليقات

  1. حكم مخفف جدا بالنسبة للجريمة فى حق اقدس كتاب على وجه الارض وفى حق من افضل بنات الاسلام ارجوا ان تضاعف العقوبات على مثل هذه الجراءة عشرات المرات حتى يرتدع هءولاء المتطاولون على كلام الله واهله

    رد

  2. حكم مخفف جدا بالنسبة للجريمة فى حق اقدس كتاب على وجه الارض وفى حق من افضل بنات الاسلام ارجوا ان تضاعف العقوبات على مثل هذه الجراءة عشرات المرات حتى يرتدع هءولاء المتطاولون على كلام الله واهله التعليق ليس مكررا اطلاقا دقق

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