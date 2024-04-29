المغربي محمد الشيبي يؤكد تشبته بمقاضاة “الشحات”

هبة بريس – متابعة

كشفت صحف مصرية عن كواليس جلسة استماع المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بشأن شكوى الأهلي ضده في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر.

ووفقا لما ذكرته قناة “النهار” المصرية، في تقرير، لها، فإن “جلسة استماع الشيبي التي أقيمت، أمس الأحد، استمرت 3 ساعات أمام لجنة الانضباط، وحضر برفقته 4 محامين ولكنَّ محاميا واحدا فقط تواجد معه أمام أعضاء لجنة الانضباط”.

وأشار التقرير، إلى أن “محامي اللاعب كان لديه ملف يشمل 100 ورقة بينها 15 حافلة مشابهة حول العالم، تشير لتوجه اللاعبين للقضاء الخارجي”.

وأوضح: “الشيبي أكد أن سبب لجوئه إلى النيابة العامة جاء بسبب ضعف عقوبة حسين الشحات بعد اعتدائه عليه، وأنه لاعب أجنبي وسفارته في مصر تدعمه”.

واختتم: “اللاعب أكد أن سبب تراجعه عن الصلح هو ضعف العقوبة للاعب الأهلي، بالإضافة إلى أنني انتظرت في وقتها اعتذار الشحات في بيان رسمي، وهو ما لم يحدث”.