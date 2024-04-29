بايتاس: “أمو تضامن ” أعطى للمواطن إمكانية التطبيب بالقطاعين العام والخاص

2024-04-29 / 09:18
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أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن حكومة أخنوش أطلقت أوراشا اجتماعية عديدة، أبرزها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن، ومستمرة في تنزيل التزاماتها التي تهم تقليص آثار الأزمات المختلفة على حياة المواطن المغربي.

وأوضح بايتاس، خلال مروره في برنامج ”ديكريبطاج”، أمس الأحد، أن المواطنين المعنيين بـ “AMO تضامن”، يستفيدون اليوم من الولوج إلى العلاجات بشكل مجاني وسريع، سواء بالمستشفيات العمومية أو الخاصة، عكس ما كان سائدا في عهد “راميد”، حيث كان الأمر يستغرق عاما أو أكثر قبل الولوج للعلاج.

وأكد بايتاس، أن الحكومة الحالية أتت من أجل الإصلاح للمستقبل، مشددا على أنها أطلقت إصلاحا عميقا يمكن للأحزاب والتجارب الحكومية القادمة أن تنطلق منه، وأن تتخذه نموذجا.

وفي سياق آخر، أبرز الوزير، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها بإطلاق الحوار الاجتماعي وعملت جاهدة على مأسسته، معتبرا أنها لم تنتظر مطالبة النقابات بذلك، كما هو الحال بالنسبة للحكومات السابقة.

2024-04-29 / 09:18
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