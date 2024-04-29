طقس الإثنين.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب-الشرقي.

كما يتوقع أن تهم أمطار ضعيفة، محليا وأحيانا، كلا من المناطق الشمالية والريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن سقوط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 2000 متر.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس خلال الصباح والليل، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر غبار بالمناطق الوسطى والجنوبية للمملكة، والأطلس والجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستعادل درجات الحرارة الدنيا 3 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 3 و 7 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية، ما بين 11 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 7 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة العليا فستنخفض بعض الشيء جنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال العرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين “كاب سيم” وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.