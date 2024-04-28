بركان.. العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب يشرح التبعات القانونية لإنسحاب اتحاد العاصمة الجزائري

انسحب نادي اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب الدور نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد .

مراد ااعجوطي رئيس نادي محامي المغرب قال في تصريح ل”هبة بريس ” انه رغم عدم نزول فريق اتحاد العاصمة الحزائري الى أرضية ملعب مدينة بركان الا انه ينطبق في حقه المقتضيات القانونية من قبل “الكاف””.

وأضاف العجوطي ان لوائح الكاف واضحة حيث سيتم توقيف النادي الجزائري لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 الف دولار الى جانب عقوبات أخرى .

وأبلغ مسؤولو نادي اتحاد العاصمة الجزائري ممثلي “الكاف” بعدم نزولهم الأرضية ملعب نهضة بركان بسبب قمصان النهضة التي تضم خريطة المملكة المغربية كاملة .

وحظي الفريق الجزائري باستقبال حار في مطار مدينة وجدة المغربية، ثم توجّه بالحافلة الى مدينة بركان.