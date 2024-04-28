طنجة..توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة و اعتراض السبيل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة بطنجة، فجر اليوم السبت، من توقيف الملقب ب” الفاسي”، من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة و اعتراض السبيل.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقة بني مكادة قد رصدت شريط فيديو ،يظهر فيه قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل شاب بأحد ازقة حي المرس بير الشيفا و سرقة هاتفه النقال بالعنف و باستعمال سلاح ابيضّ، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

‏

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، و رهن وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .