إيطاليا .. العشرات يؤدون التحية الفاشية في ذكرى إعدام موسوليني

أدى عشرات الأشخاص اليوم الأحد التحية الفاشية ورددوا هتافات فاشية خلال مراسم تكريم الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني في الذكرى الـ 79 لإعدامه.

ونظم الفاشيون الجدد الذين ارتدوا ملابس سوداء مسيرات في بلدات شمال إيطاليا حيث ألقي القبض على موسوليني وتم إعدامه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك في بلدة بريدابيو مسقط رأسه ومثواه الأخير.

وشاركت مجموعة من الفاشيين الجدد في مسيرة عبر دونغو ووضعوا 15 وردة في البحيرة تخليدا لذكرى الوزراء والمسؤولين من حكومة موسوليني الذين قتلوا هناك، وفقا لمقطع فيديو للحدث نشرته وكالة أنباء لابريس.

وأقيمت مراسم تأبين يوم الأحد في بلدة ميزيجرا جولينو الواقعة على ضفاف البحيرة، حيث أعدم الثوار موسوليني وبيتاتشي، وبعد أداء التحية هتف منظم المراسم ”الكاميرا بينيتو موسوليني”، ورد الحشد بتحية فاشية قوية وترديد ”الحاضر”.

وقامت عدة شاحنات تابعة للشرطة بفصل المتظاهرين في دونغو عن مئات المتظاهرين الذين غنوا الأغنية الحزبية الشهيرة ”بيلا تشاو” خلال الحفل.

وتزامنت ذكرى إعدام موسوليني مع التجمع الانتخابي الذي أقامته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزبها اليميني “إخوة إيطاليا” في مدينة بيسكارا.