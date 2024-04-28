لقجع يهنئ فريق نهضة بركان بعد التأهل إلى نهائي كأس “الكاف”

هنأت الجامعة الملكية لكرة القدم نادي نهضة بركان، بعد تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية إثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من المباراة، التي كان من المنتظر أن تجمعهما اليوم الأحد بالملعب البلدي بمدينة بركان.

ونشر الموقع الرسمي للجامعة رسالة التهنئة، وجاءت كالتالي:

يتقدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب المديري للجامعة بتهنئة فريق نهضة بركان بعد تأهله لنهائي كاس الاتحاد الأفريقي ، اثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من اجراء المباراة التي كان من المنتظر ان تجمعهما يومه الأحد 28 أبريل 2024، بالملعب البلدي بمدينة بركان.

وسيواجه فريق نهضة بركان في اللقاء النهائي فريق الزمالك المصري الذي تجاوز فريق دريمز الغاني .

وسيواجه فريق نهضة بركان في اللقاء النهائي فريق الزمالك المصري، الذي نجح في تجاوز فريق دريمز الغاني.