مراكش : الامن يوقف عصابة متخصصة في سرقة سيارات قديمة الطراز

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في سرقة سيارات قديمة الطراز ودراجات نارية.

هذا وقد مكنت الأبحاث الميدانية والعمليات التمشيطية التي بوشرت من قبل فرقة محاربة العصابات على السيارات موضوع السرقة، من التوصل إلى اثنين من السيارات موضوع السرقة متخلى عنهما.

كما تم، من خلال الأبحاث وتتبع المسارات التي سلكها المشتبه فيهم مع تكثيف عملية الاستعلام الجنائي في القضية، إيقاف المشتبه فيه الرئيسي في مجموع السرقات، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقات الموصوفة، بحيث ضبط متلبسا بحيازة سيارة موضوع إحدى السرقات، كما تم التوصل إلى مشاركيه في مجموع عمليات السرقة الموصوفة وإيقافهما.

المشتبه فيهم الثلاثة بعد إخضاعهم للبحت اعترفوا باقترافهم مجموعة من السرقات الموصوفة استهدفت السيارات المذكورة إلى جانب بطاريات السيارات وعدد من الدراجات النارية التي يفوتونها لأحد مروجي المخدرات والذي جرى إيقافه هو الآخر بعد نصب كمين محكم له.

إلى ذلك تقرر إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث الجارية وإيقاف باقي المتورطين في القضية، كما تم تسليم السيارات المسترجعة لأصحابها.