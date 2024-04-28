بيلباو: قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة “بونتيبيدرا” التابعة لإقليم “غاليسيا”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

نظمت القنصلية العامة للمملكة يومي الجمعة والسبت 26 _ 27 أبريل قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة “بونتيبيدرا _ غاليسيا ” .

وتدخل هذه القنصلية المتنقلة في إطار تقريب الخدمات القنصلية من مغاربة العالم الذين يبعدون عن المركز القنصلي وتمكينهم من قضاء مآربهم الإدارية دونما حاجة إلى التنقل نحو التمثيلية التي يخضعون لنفوذها الترابي حيث يبعد المركز بحوالي 640 كلمتر .

وشملت الخدمات المقدمة من طرف القنصلية تسليم جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية والوثائق العدلية إضافة إلى تقديم إستشارات إدارية لعدد من المهاجرين المغاربة.

وعقد القنصل العام “سيدي محمد بيد الله” الذي قاد وفدا من الموظفين إلى منطقة “غاليسيا” وأشرف على العملية الإدارية عن قرب،(عقد ) مجموعة من اللقاءات على هامش الزيارة، إذ كان أهمها لقاء عمل مع رئيس بلدية “بونتيبيدرا” تطرق خلاله الجانبين إلى أوضاع الجالية المغربية وإندماجها داخل المجتمع الإسباني.

أما عن اللقاء الآخر فقد نظمته جمعيات مغربية تنشط في منطقة “غاليسيا” طرحت خلاله عدة إشكاليات تعترض أفراد الجالية المغربية ومدى تجاوب البعثات القنصلية ومواكبتها للكم الهائل مع طلبات الخدمات الإدارية سيما في ظل نظام المواعيد الجديد الذي نهجته وزارة الخارجية منذ سنتين، والذي قلص من الازدحام داخل القنصليات وصد الباب أمام السماسرة والمتاجرين بقضايا أفراد الجالية المغربية.

وأكد القنصل العام خلال إتصال ب”هبة بريس” أن مثل هذه القنصليات المتنقلة تدخل في صميم التوصيات الملكية السامية التي تلح دائما على تجويد الخدمات وتقريبها من المهاجرين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، مسجلا إرتياحا كبيرا من طرف المرتفقين والموظفين على حد سواء.