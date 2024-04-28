إتحاد العاصمة الجزائري ينسحب من مقابلة نصف نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

انسحب نادي اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب الدور نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد .

وأبلغ مسؤولو نادي اتحاد العاصمة الجزائري ممثلي “الكاف” بعدم نزولهم الأرضية ملعب نهضة بركان بسبب قمصان النهضة التي تضم خريطة المملكة المغربية كاملة .

وحظي الفريق الجزائري باستقبال حار في مطار مدينة وجدة المغربية، ثم توجّه بالحافلة الى مدينة بركان.

وبهذا الانسحاب يفتح نادي العاصمة الخرائري الباب واسعا أمام رزمة عقوبات قد تحرمه من المشاركة في الاستحقاقات الكروية المقبلة.