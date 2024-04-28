اتحاد العاصمة الجزائري يتجه للانسحاب من مباراة إياب نصف نهائي كأس “الكاف” أمام بركان

2024-04-28 / 19:39
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يتجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري للانسحاب من مباراة اليوم الأحد 28 أبريل أمام نادي نهضة بركان، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

ورفض لاعبو الفريق الجزائري الولوج لتفقد أرضية الملعب مما يؤثر على توجه نادي اتحاد العاصمة لعدم خوض المباراة .

2024-04-28 / 19:39
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