الرباط ..الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى للقفز على الحواجز

2024-04-28 / 19:11
5

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد، الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز، برسم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز (3 نجوم)، للحرس الملكي، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، بحلبة الحسن الثاني للفروسية بالمشور السعيد بالرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.

2024-04-28 / 19:11
5

مقالات ذات صلة

حصيلة ايجابية..اختتام فعاليات الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

2024-04-28 / 21:33

الدكتور “عفيف” يؤكد على ضرورة محاربة سرطان عنق الرحم…

2024-04-28 / 21:16

حوار اجتماعي معلق … الشغيلة تنتظر نتائج دفاع تمثيلياتها…

2024-04-28 / 19:45

حدان: الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة استقطبت أزيد من…

2024-04-28 / 19:21

الإطاحة بشبكة للاتجار في البشر تتزعمها سيدتان ” نگافة…

2024-04-28 / 18:57

الأول مغاربيا ..جواز السفر المغربي يتيح السفر إلى 71…

2024-04-28 / 18:51

المغرب يحصل على 500 مركبة “هامر” من الولايات المتحدة…

2024-04-28 / 18:15

تعميم منظومتي الموعد المسبق و” تامبر الرقمي ” على…

2024-04-28 / 17:14

تحط الرحال بسوس .. منظمة ” سمايل ترين ”…

2024-04-28 / 17:06

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-04-28 / 15:23

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى