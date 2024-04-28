الأول مغاربيا ..جواز السفر المغربي يتيح السفر إلى 71 دولة بدون “فيزا”

2024-04-28 / 18:51
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صنف جواز السفر المغربي في المرتبة 73 في العالم، مما يوفر إمكانية السفر به إلى 71 دولة بدون تأشيرة وفقا لتصنيف “هنلي آند بارتنرز”.

وبحسب بيانات أحدث تقرير للتصنيف ذاته، فقد ارتفع عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر المغربي الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة إلى 71 بعد أن كان يسمح بدخول 67 دولة فقط.

وجاء جواز السفر الإماراتي ضمن المرتبة الأولى عربيا و15 عالميا و11 عالميا (184 دولة)، وجواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا و54 عالميا (107 دولة)، فيما حل جواز السفر الكويتي في الرتبة 56 عالميا (102 دولة)، وجواز السفر البحريني والسعودي في المرتبة 61 (90 دولة)، وجواز سلطنة عمان والسعودي في المرتبة 62 (89 دولة).

وعلى المستوى الإفريقي، فقد احتل الجواز المغربي المركز الثامن والأول بين الدول المغاربية، متبوعا بتونس في المرتبة الثامنة مكرر و73 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 20 إفريقيا و87 عالميا. بينما احتل الموريتاني المركز 84 عالميا والرابع مغاربيا، وليبيا المركز 101 عالميا والخامس مغاربيا.

2024-04-28 / 18:51
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