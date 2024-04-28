الإطاحة بشبكة للاتجار في البشر تتزعمها سيدتان ” نگافة ” و “مهاجرة ” بدول الخليج

أرجأت جنايات الرباط، تأجيل قضية شبكة اجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة داخل المغرب ودول الخليج، إلى غاية السادس من شهر ماي المقبل .

وكان افراد الشبكة وعددهم ستة أشخاص( ثلاثة ذكور وثلاث إناث) ضمنهم ” نگافة ” قد مثلوا امام الهيئة القضائية الأسبوع الماضي، بعد اعتقالهم تباعا من طرف مصالح الامن بالخميسات بفيلات بمدينة تيفلت، كانوا يستدرجون قاصرين شواذ وفتيات وتقديمهم لممارسة الدعارة داخل المغرب وخارجه خصوصا بدول الخليج وهي المهمة التي كانت تقوم بها سيدة مهاجرة بإحدى دول الخليج، حررت مذكرة بحث في حقها ، والتي تقوم بتهجير فتيات إلى عدد من دول الخليج للدعارة هناك .

وجرى تكييف التهم للفاعل الرئيسي ” النگافة و المهاجرة “، إلى جرائم الاتجار في البشر عن طريق تجنيد واستدراج ونقل أشخاص قاصرين، يقل عمرهم عن 18 سنة، بواسطة الاحتيال واستغلال حالة الضعف والهشاشة، وبتلقي منافع ومزايا للحصول على موافقتهم بغرض الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير، أما فتاتان معه فتتابعان بالوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من ذلك.

ويواجه المتهمان الرابع والخامس بعدم التبليغ عن وقوع جنايات الاتجار في البشر للسلطات المختصة.

وكانت المهاجرة مكلفة باستقطاب الفتيات لفائدة راغبين في ممارسة الجنس بدولة الإمارات، وبعد طردها، انتقلت نحو سلطنة عمان لتقوم بالمهمة نفسها.

وكان الفاعل الرئيسي يرسل لها صور الفتيات التي تعرضها على الزبناء، وبعدما تتم الموافقة عليهن، يتم تهجيرهن مقابل الحصول على الأموال، في حين تبعث المهاجرة للوسيط بتيفلت صور عملات خليجية قصد عرضها على الفتيات لتشجيعهن على السفر من أجل الدعارة، كما كان يبرمج لها لقاءات كلما عادت للمغرب، للاتفاق على الهجرة.

وبالنسبة إلى ضيعات تيفلت والخميسات والشقق والفيلات المفروشة، كان يتم بعث صور الفتيات إلى الراغبين في ممارسة الجنس فيها، وبعد موافقتهم يقوم زعيم الشبكة بتزيين المومسات بمحلات للحلاقة، وينقلهن إلى أوكار الدعارة الراقية.