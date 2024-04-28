أريد أوكسجين”..”هانيبال” نجل القذافي يستغيث من محبسه تحت الأرض في لبنان

2024-04-28 / 18:34
6

بثت قناة الجديد اللبنانية صورا قالت إنها حديثة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه “تحت الأرض” في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اشتكى من ظروف احتجازه.

وأفادت القناة بأن هانيبال نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يعاني من ظروف صحية صعبة.

وذكرت القناة اللبنانية، أن “هانيبال محتجز في غرقة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي”.

ونقلت القناة عن القذافي الابن قوله: “أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الفي آي بي؟!»، متابعًا: “وضعي غير جيّد تحت الأرض، وأريد أكسجين”.

وفي مطلع يناير الجاري، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وفاة القذافي الابن في سجون لبنان.

لكن النائب العام اللبناني، القاضي غسان عويدات، قال في تصريحات إعلامية إن هانيبال بخير وبصحة جيدة.

2024-04-28 / 18:34
6

مقالات ذات صلة

توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة…

2024-04-28 / 15:07
تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في "جاكوزي" نتنياهو

إعلام : نتنياهو “متوتر جدا” خشية صدور مذكرة اعتقال…

2024-04-28 / 09:26

اندلاع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب

2024-04-27 / 21:57

مــ..ــقتل طفل في مصر يعيد المخاوف من “الإنترنت المظلم”

2024-04-27 / 21:36

زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة جزيرة جاوا باندونيسيا

2024-04-27 / 20:34

إيطاليا..مــ..ـقتل شاب مغربي بطعنات غادرة في ظروف غامضة

2024-04-27 / 20:25

الأمن العراقي يحقق في مـ..ـقتل بلوغر معروفة على مواقع…

2024-04-27 / 19:41

مظاهرات حاشدة بمدريد تدعو رئيس الوزراء الاسباني لعدم الاستقالة

2024-04-27 / 19:33

العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة..…

2024-04-27 / 18:58

خطط لاغتيال معارضين جزائريين والصاقها بالمغرب ..الأمن الفرنسي يعتقل…

2024-04-27 / 18:19

‫6 تعليقات

  5. يوضح ماجرى للصدر واصدقاءه لتهميد النفوس.الاعتدار من الليبي وتعويض الضحايا والمسامح كريم على المواجهة القديمة .والجميع يعلم بان القدافي عدم بطريقة لاانسانية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى