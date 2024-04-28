لم يأشر له “الكبرانات”..الجمباز الجزائري يقاطع بطولة مؤهلة للأولمبياد بالمغرب

‏توصلت الجامعة الملكية المغربية للجمباز صباح اليوم الأحد بمراسلة رسمية من الاتحادية الجزائرية للجمباز تضمنت الإبلاغ عن قرار عدم المشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس والتي ستحتضنها مراكش في الفترة ما بين 30 أبريل إلى غاية 07 ماي

‏وجاء مبرر الاتحادية الجزائرية كما هو موضح في الرسالة عدم توصلها بالتأشير على المشاركة من قبل وزارة الشباب والرياضة!

‏القرار ستكون له تبعات وخيمة على رياضيي الجمباز الجزائريين بحرمانهم من امكانية التألق في البطولة القارية وضياع فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس

وتعد هذه الخطوة ‏انتكاسة جديدة للرياضة الجزائرية التي تتعرض للتدمير من قبل عصابة العسكر

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