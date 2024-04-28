مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-04-28 / 15:23
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية:

طنجة- الميناء: 48 ملم

طنجة:26 ملم

الدار البيضاء: 11 ملم

سلا- تيط مليل والمحمدية: 9ملم

العرائش: 08 ملم

الرباط- الناظور- شفشاون: 04 ملم

الحسيمة- آسفي- بن سليمان: 03 ملم

النواصر- الجديدة- إفران: 02 ملم

أقل من ملمتر سُجّل بكل من فاس، تطوان، مكناس وسيدي سليمان.

2024-04-28 / 15:23
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‫4 تعليقات

  4. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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