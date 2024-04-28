طعن شاب من رقبته وتركه أمام مستشفى محمد الخامس بطنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
عمد مجهولون ليلة أمس السبت إلى التخلص من شاب أمام مدخل مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة وعليه آثار طعن على مستوى رقبته .
وقالت مصادر مطلعة ، أن عدد من الأشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة عمدوا إلى التخلص من الشاب أمام مدخل المستشفى على مرأى المارة والمرتفقين ، قبل أن يتم ادخال المعني بالأمر على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته .
وحلت المصالح الأمنية بالمستشفى حيث باشرت تحرياتها للوصول الى حيثيات وظروف التخلص من الشاب بتلك الطريقة وتحديد هوية الاشخاص الذين كانوا برفقته على متن السيارة.
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Hado khasehom wahd 20ans dl 7abs
ضرورة القبض عليهم قبل هروبهم للخارج
مثل هؤلاء المجرمين الذين افسدوا البلاد بجرائمهم البشعة يجيب إعدامهم على الفور بدون رحمة ولا شفقة لانهم لم يرحموا هذا الشاب الذي ذهب ضحية.
ربما كانت لديهم حسابات بينه وهذا ما جعلهم يقومون بفعل هذه الأفعال الإجرامية بذبحه من الرقبة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب إنقاذ حياة الشاب على الفور من أجل الوصول إلى مدبر هذه الجريمة البشعة كانت ستنتهي حياته.
هل نحن مسلمين أم ماذا ؟؟؟ أصبحنا نعيش في غابة تملؤها الوحوش المفترسة ؛ ولانعرف من المسؤول عن ذالك ؟؟؟ هل قلة الأمن ام ؟؟؟؟؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش!!!!!؟؟
يجب على السلطات الأمنية الرجوع إلى الكاميرات من اجل التحقق عن وجوه المجرمين الذين كانوا على مثن السيارة للوصول إلى الحقيقة .
الإعدام ثم الإعدام وانتهى الكلام نطبق حكم الله (القصاص العادل)